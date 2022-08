Hackerati canali YouTube dei QDSS: compaiono falsi video di Elon Musk

Alcuni canali dei noti YouTuber italiani QDSS sono stati hackerati. Infatti, alcuni utenti hanno segnalato la comparsa di falsi video legati a Elon Musk, quelli in cui si tenta di utilizzare alcune presunte dichiarazioni effettuate dal CEO di SpaceX probabilmente per "sponsorizzare" progetti truffa legati alle criptovalute.

Il canale coinvolto nella spiacevole vicenda è Quei Due Sul Gaming (592.000 iscritti) dei noti YouTuber Redez e Synergo, ma a quanto pare è stato coinvolto anche il canale principale QDSS (728.000 iscritti), che al momento in cui scriviamo presenta una pagina Home in cui viene indicato che "Questo canale non ha contenuti".

La questione che ha attirato maggiormente l'attenzione tra gli utenti del Web è però la succitata comparsa di video come "Cathie Wood & Elon Musk - WE ARE DELIGHTED! ETHEREUM and BITCOIN RISE!", che da alcuni screenshot emersi online sarebbe stato programmato per essere pubblicato alle ore 17:45 del 9 agosto 2022 sul canale Quei Due Sul Gaming. Ci sarebbero stati anche contenuti legati al nome "Ark Invest - Corp".

La conferma dei diretti interessati è arrivata mediante una live andata in onda sul canale Twitch OldGenProject, gruppo di cui Redez e Synergo fanno parte, in cui a un certo punto la chat ha iniziato a segnalare la questione. Redez si è dunque staccato dalla diretta, affermando che il suo canale personale era stato hackerato (ovvero Nicola Palmieri, 246.000 iscritti). Di lì in poi è avvenuta la scoperta del coinvolgimento degli altri canali.

Sembra che la questione stia coinvolgendo sempre più YouTuber. Il modus operandi a quanto pare sarebbe sempre lo stesso: tutti i video sembrano venire resi privati e sostituti da contenuti crypto. La vicenda dei QDSS non è chiaramente passata inosservata sul Web, ma la questione importante in questo caso è che venga a galla quanto sta accadendo sulla piattaforma di Google, in modo che Content Creator e utenti siano a conoscenza della questione. Al netto di questo, sembra che gli YouTuber coinvolti siano riusciti a recuperare i canali, ma chiaramente la situazione non è di poco conto.