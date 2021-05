Hackerato un importante password manager: a rischio i dati di 29mila utenti

Grave attacco hacker ai danni di PasswordState, un popolare password manager sviluppato dalla società Click Studio. La compagnia ha infatti informato i propri utenti che un gruppo di malviventi informatici ha preso di mira il sistema di aggiornamento dell'app per installare il file "moserware.secretsplitter.dll".

Ciò ha messo a rischio i dati di 29mila clienti che quotidianamente si affidano a PasswordState per gestire e memorizzare le loro password e tenerle al sicuro da occhi indiscreti.

Secondo quanto emerso, infatti, tale file sarebbe in grado di estrarre le informazioni dei PC (come il sistema operativo utilizzato) ed anche i dati memorizzati all'interno del password manager, per poi inviarle ad un server.

Il tutto è particolarmente grave dal momento che PasswordState è particolarmente popolare in ambito IT a livello mondiale e si stimano oltre 370mila professionisti e 29mila clienti che lavorano anche per compagnie di grosse dimensioni, oltre che utenti privati.

Nella mail inviata agli utenti, Click Studio raccomanda ai clienti di modificare tutte le password memorizzate in PasswordState e, soprattutto, di attivare l'autenticazione a due fattori su tutti i servizi in quanto garantisce una maggiore sicurezza.

Vi ricordiamo che qualche giorno fa abbiamo pubblicato su queste pagine una guida che vi spiega quali sono le caratteristiche che deve avere una password per essere considerata sicura.