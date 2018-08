Hal 9000, ecco la replica che porta a casa vostra l'IA di 2001: Odissea nello spazio

Vi ricorderete sicuramente di HAL 9000, il famoso supercomputer a bordo della navicella spaziale Discovery del film 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Ebbene, il gruppo Master Replicas, con il supporto di Warner Bros, ha deciso di realizzare e vendere uno speaker che porta a casa vostra il tutto.

Master Replicas Group (MRG) è riuscita ottenere la licenza dell'originale HAL 9000, analizzando approfonditamente tutto il materiale originale. I materiali e il design sono quindi riprodotti fedelmente, ma non siamo dinanzi a una semplice replica non funzionante.

Infatti, esso può essere utilizzato come speaker Bluetooth e supporta i protocolli A2DP o HFP. Il prodotto viene fornito con un supporto da scrivania che funge anche da base di ricarica per l'altoparlante. Tuttavia, gli appassionati saranno sicuramente più interessati alla versione "HAL 9000 con Command Console". Questa consente di collegare magneticamente l'altoparlante Bluetooth al supporto a parete, che attiva lo schermo HD da 10 pollici della console e i pulsanti di controllo retroilluminati. C'è persino un tasto che consente di parlare con HAL 9000, che risponderà ovviamente utilizzando i dialoghi del film. MRG ha anche promesso futuri aggiornamenti OTA che aggiungeranno funzionalità al dispositivo.

Tuttavia, come potete ben immaginare, il tutto non è economico. Infatti, HAL 9000 Bluetooth Speaker Edition è venduto a circa 600 dollari (419 dollari su Indiegogo) mentre la versione con Command Console è già sold out su Indiegogo e possiede un prezzo di listino di circa 1200 dollari. Neanche a dirlo, la campagna è stata un successo e al momento in cui scriviamo ha già raccolto circa 280.000 dollari, a fronte di un obiettivo di 80.000 dollari. La raccolta fondi continuerà per un altro mese.