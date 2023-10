Half Life 2 RTX, parla lo sviluppatore: la tuta avrà 34 volte più poligoni!

Sono già passati più di due mesi dall'annuncio di HalfLife 2 RTX, l'ambizioso progetto basato su RTX Remix per dare nuova luce al capolavoro di Valve che già nei primi fotogrammi aveva letteralmente fatto sognare gli appassionati della serie.

Se stavate aspettando aggiornamenti sul "cantiere" aperto dai modder e dagli sviluppatori al lavoro su questa rimasterizzazione, finalmente ci siamo.

A prendere la parola su YouTube è stato uno degli sviluppatori del progetto, Kralich, che aveva già lavorato con RTX Remix sul progetto di Portal: Prelude RTX, che abbiamo provato qualche mese fa anche su queste pagine.

Sebbene non si sia parlato molto a lungo sullo stato dei lavori, sono stati toccati diversi temi a loro modo molto importanti. Il primo riguarda l'ulteriore conferma che Valve non è in alcun modo coinvolta nel progetto, proprio come avvenuto con Portal e il suo seguito Prelude. Al tempo stesso, però, a supervisionare i lavori ci starebbe pensando NVIDIA, dando una mano soprattutto sul fronte puramente tecnico in tutto ciò che riguarda la lavorazione in path tracing.

Lo sviluppatore ha poi affermato che nel progetto verranno utilizzati, ai limiti del possibile, anche gli asset prodotti da Valve per Half Life: Alyx, mentre le texture da rifare verranno elaborate singolarmente e manualmente dagli artisti al lavoro sul progetto. In generale, si punta a produrre texture in 4K o nel peggiore dei casi in 2K.

Per quanto riguarda ciò che abbiamo già visto nell'annuncio di NVIDIA, invece, a colpire è stata in particolare una affermazione sui poligoni dei modelli di alcuni degli elementi più iconici del gioco. Per esempio, la Tuta HEV di Gordon è stata completamente rimasterizzata ed è composta da ben 95.000 poligoni, contro i 2.800 del modello di partenza, contenendo dunque circa 34 volte più poligoni dell'originale.