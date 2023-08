Half Life 2 RTX è ufficiale e avrà il Path Tracing: NVIDIA da brividi

Oltre all'annuncio del nuovo DLSS 3.5 con un nuovo sistema di ricostruzione dell'immagine in Ray Tracing, NVIDIA ha fatto la voce grossa andando a toccare un altro caposaldo del medium dopo averci deliziati con i precedenti remix di Portal e Portal: Prelude.

Il nuovo mostro sacro dato in pasto alle potenti armi di RTX Remix è nientemeno che Half Life 2, destinato a tornare in vita in quella che si preannuncia come la sua più bella elaborazione di sempre.

State tranquilli, però, poiché il materiale originale è in ottime mani: a occuparsi di questo incredibile remaster saranno quattro tra i migliori team storici di modder del titolo, ora riuniti sotto il blasone degli Orbifold Studios. A bordo non mancherà assolutamente nulla a livello tecnologico, vantando il pieno supporto al DLSS 3 con tecnologia di Frame Generation, RTX IO per la decompressione degli asset mediata direttamente dalla GPU per caricamenti istantanei e, soprattutto, la maestosità del Full Ray Tracing in tempo reale, che abbiamo già visto all'opera proprio nella prova di Portal With RTX.

Ovviamente servirà un hardware d'eccezione per poter godere appieno delle bellezze di questo remaster, ma sicuramente ne varrà la pena, soprattutto dopo aver visto i risultati delle precedenti prove di forza di RTX Remix. Lo sviluppo è appena iniziato, ma l'hype è già alle stelle.