Halloween 2020? Alcune idee per farsi compagnia virtualmente

La situazione legata al COVID-19 sta purtroppo creando un po' di "grattacapi" a tutti, tanto che le feste di Halloween sono state annullate in giro per l'Italia. In ogni caso, il momento si avvicina, dato che sabato 31 ottobre 2020 è ormai alle porte. Come passare, dunque, la notte più "spaventosa" dell'anno senza uscire di casa?

Una possibile idea potrebbe essere rappresentata da Mozilla Hubs, servizio che consente di creare una stanza virtuale 3D per divertirsi con gli amici direttamente dal proprio computer, mediante un browser. L'utilizzo del servizio è molto semplice: basta collegarsi al sito Web ufficiale, premere sul pulsante "Create a Room", attendere il caricamento e invitare i propri amici tramite il pulsante "Share". La scena di default è quella relativa a una "casa infestata", quindi siamo proprio in tema Halloween.

In ogni caso, è possibile entrare nella stanza sia mediante una visualizzazione tramite browser che attraverso un visore VR standalone (Oculus/SteamVR). Prima di entrare nella stanza, l'utente può creare un avatar o selezionarne uno tra quelli disponibili. Ovviamente, non manca la possibilità di utilizzare il microfono per parlare con gli altri utenti, nonché la presenza di una chat.

La stanza può essere riempita con parecchi oggetti messi a disposizione direttamente dal servizio. Non manca inoltre la possibilità di condividere il proprio schermo, nonché il flusso video derivante dalla propria webcam. Insomma, potrebbe trattarsi di un'idea carina per passare insieme, virtualmente, la notte di Halloween. Tra l'altro, non serve nemmeno registrarsi per creare una stanza, ma bisogna farlo se si vuole cambiare la scena di default.

Per il resto, se cercate altre idee interessanti per passare la notte di Halloween 2020, potreste dare un'occhiata alla nostra recensione di Pumpkin Jack, gioco che si ispira a Medievil e incarna a dovere lo spirito della ricorrenza di origine celtica.

Per quel che concerne i film, potrebbe invece interessarvi la nostra recensione di "Hubie Halloween", uscito su Netflix. Se state cercando un film horror di serie B, potreste dare un'occhiata a Santa Jaws. Insomma, le idee non mancano di certo. Ovviamente, potreste commentare il tutto con i vostri amici mediante servizi come Discord e simili.