Halloween 2020, il gioco gratuito Doodle è molto carino ed è un seguito del 2016

Oggi sabato 31 ottobre 2020 è Halloween. Se avete aperto Google nella giornata odierna, avrete sicuramente notato che il logo del motore di ricerca è stato, come al solito, personalizzato a tema. Tuttavia, non fate l'errore di non premere su quel tasto "Play": dietro ad esso si nasconde un minigioco gratuito particolarmente carino.

Infatti, il Doodle di Halloween 2020, accessibile direttamente dalla pagina principale di Google, segna il ritorno di Magic Cat Academy, il fortunato minigioco lanciato nella giornata di Halloween del 2016, ritenuto da molti come uno dei migliori Doodle di sempre. Il suo punto di forza era il gameplay: nel minigame si dovevano disegnare rapidamente delle forme sullo schermo per sconfiggere i nemici. La sua durata era molto breve, ma lo stile con cui era stato realizzato e le piacevoli meccaniche di gioco avevano fatto comparire un sorriso sul volto di molte persone. Se non avete mai giocato al primo Magic Cat Academy, potete farlo, ovviamente gratuitamente, mediante il sito ufficiale dedicato ai Doodle.

Ebbene, il minigioco rilasciato in data odierna può essere considerato come Magic Cat Academy 2, dato che mantiene sostanzialmente invariata la formula del 2016 ma introduce nuovi livelli molto carini. Per chi non lo sapesse, questi Doodle possono essere tranquillamente giocati tramite browser, senza installare nulla e senza nemmeno dover eseguire il login all'account Google. La durata è veramente esigua: si tratta di pochi minuti, ma è sicuramente una trovata spensierata e carina per Halloween.