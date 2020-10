Halloween 2020, Honor lancia le offerte su smartphone, smartwatch e altro

Siamo giunti nel periodo di Halloween e il mondo tecnologico sta iniziando a festeggiare la ricorrenza di origine celtica, come avrete notato dagli update di videogiochi come Call of Duty Warzone. In ogni caso, anche i produttori di dispositivi tech vogliono omaggiare la ricorrenza. Tra questi, c'è Honor, che ha lanciato delle apposite offerte.

Più precisamente, l'azienda cinese ha pubblicato una pagina ufficiale del suo portale HiHonor dedicata alle promozioni di Halloween, che riguardano parecchi prodotti della lineup della società, dagli smartphone agli smartwatch, passando per computer portatili, cuffie e router, senza contare mouse, zaini e speaker. Insomma, ci sono un bel po' di offerte. Abbiamo elencato alcune promozioni di seguito, ma ovviamente ce ne sono molte altre.

Honor MagicBook 14 (8/256GB, AMD Ryzen 5 3500U) + mouse o router o cuffie o zaino : 579,90 euro;

Honor MagicBook 15 (8/256GB, AMD Ryzen 5 3500U) + mouse o router o cuffie o zaino : 579,90 euro;

Honor Watch GS Pro : 199,90 euro;

Honor 20 + doppia cover : 299,90 euro;

: 299,90 euro; Honor Router 3: 49,90 euro.

Se cercate ulteriori informazioni sui prodotti coinvolti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Honor MagicBook 14, nonché a quella di Honor Watch GS Pro, quella di Honor 20 e quella di Honor Router 3. Insomma, sulle pagine di Everyeye Tech potete trovare tutti i dettagli del caso in merito ai vari dispositivi.