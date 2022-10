Halloween? Amazon sconta già luci e stella di Natale del 30%

Mentre vengono lanciate le offerte per Halloween di OPPO (e non solo), a quanto pare c'è già chi inizia ad andare oltre. Infatti, su Amazon Italia è comparsa un'offerta lampo relativa a luci e stella di Natale.

Più precisamente, dando un'occhiata alle promozioni disponibili nella giornata del 30 ottobre 2022, abbiamo notato che le luci di Natale con stella di Geemoo vengono ora proposte a un prezzo di 27,98 euro tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy si apprende che precedentemente il costo era di 39,99 euro. Si fa dunque riferimento a uno sconto del 30%.

Da notare che a quanto pare la richiesta non è bassa, in quanto al momento in cui scriviamo è già stato superato il 50%. Insomma, potreste riscontrare una disponibilità limitata, visto che si tratta di un'offerta lampo basata anche sulla richiesta, ma risultava sicuramente interessante notare che un buon numero di persone sembra essere già proiettato verso Natale.

In ogni caso, lato tech, le luci e la stella vengono fornite con un apposito telecomando. Da quest'ultimo è possibile impostare 8 modalità (ad esempio, combinata, a onde, dissolvenza lenta e così via), nonché gestire il timer per far accendere le luci ogni giorno alla stessa ora.