Halloween in costume... da bagno? Clima insolitamente caldo in tutta Europa

Ammettiamolo, c'è qualcosa di insolito. Halloween con 24-25 °C è difficile da immaginare. Ancora più strano pensare di fare il bagno al mare nel mese di novembre eppure, soprattutto nelle regioni del Sud Italia, è una eventualità che sta già accadendo. Ma non siamo soli, anche molti altri Paesi condividono con noi questo particolare clima.

Infatti, gran parte dell'Europa occidentale sta attualmente sperimentando temperature autunnali insolitamente miti, causate da correnti a getto e forti venti, che dovrebbero permettere di superare la ventina di gradi in questo fine mese e nei primi giorni di novembre.

Secondo quanto riportato dai servizi meteorologici nazionali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna ed altri Paesi, ci stanno facendo compagnia in questa stagione climatica stranamente calda. Un segno alquanto preoccupante dopo le intense ondate di calore che hanno attanagliato sulla l'Europa nella passata estate.

Diversi scienziati affermano che gran parte di questa "ondata autunnale" faccia parte di un modello meteorologico naturale, o di una "situazione fortunata", sottolineando però come sia comunque chiaro che la crisi climatica stia contribuendo ad un aumento eccessivo delle temperature.

Peter Stott, esperto di cambiamenti climatici, ah spiegato: "Parte di questa corrente a getto che sta attraversando l'Europa fa parte di un modello meteorologico naturale ma, il problema è comunque anche nostro".

"Ancora una volta, infatti, l'impatto è esacerbato dal cambiamento climatico, perché non solo ci dà temperature più calde del previsto quando abbiamo questi tipi di modelli meteorologici, ma ci dà anche in seguito precipitazioni più intense e problematiche quando sarà il loro momento", ha aggiunto.

Nei prossimi giorni, si prevede che il tempo continuerà ad essere insolitamente caldo in gran parte dell'Europa continentale, non solo in Italia, che ha comunque registrato temperature al di sopra della media. Una situazione che dovrebbero cambiare a novembre, tuttavia, portando condizioni ancora mutevoli ed instabili.

Christopher O'Reilly, ricercatore presso il dipartimento di meteorologia dell'Università di Reading, ha affermato: "Non è ancora completamente chiaro se questi cambiamenti di corrente a getto siano necessariamente collegati al cambiamento climatico in sé e per sé. Ma è molto chiaro che quando si hanno queste condizioni particolari, se il clima è già caldo di suo, ovviamente le temperature avranno un ulteriore incremento problematico".

Purtroppo, quello che è certo è che il riscaldamento globale sta sovraccaricando il clima estremo ad una velocità sorprendente, e le conseguenze disastrose sono visibili non sono in Italia ma in quasi tutto il Mondo. Siccità, incendi, inondazioni, deformazioni geologiche e scioglimenti dei ghiacciai. Il cambiamento climatico potrebbe diventare catastrofico.