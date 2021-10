Halloween Days Unieuro: sconti imperdibili su smart TV DVB-T2 e smartphone Samsung

Proseguono gli Halloween Days Unieuro lanciati il 25 ottobre. Si tratta di una serie di offerte disponibili sia online che nei negozi della catena di distribuzione, tra le quali figurano anche smart TV DVB-T2 e telefoni Samsung a prezzi imperdibili. Ecco i modelli interessati.

Come da nostra tradizione, procediamo in ordine di prezzo a partire dallo smartphone di fascia bassa Samsung Galaxy A03s. Si tratta di un telefono dotato di schermo TFT HD+ da 6,5 pollici, chipset MediaTek Helio P35 da 2,3 GHz di clock massimo, 32 GB di archiviazione espandibile a 1 TB, 3 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e comparto fotocamera caratterizzato da un sensore anteriore da 5 MP e tre posteriori da 13, 2 e 2 megapixel. Il prezzo è pari a 139,99 Euro, contro i 159,90 Euro di listino.

Segue dunque Samsung Galaxy A12, altro smartphone proposto in sconto a 169,99 Euro anziché 199,90 Euro. In questo caso troviamo uno schermo HD+ da 6,5 pollici, mentre sotto la scocca figura il chipset Exynos 850 da 2 GHz assieme a 128 GB di memoria interna, 4 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh. Per quanto concerne la fotocamera troviamo un setup quad-camera posteriore (48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP) e un singolo sensore per selfie da 8 MP.

Si sale di prezzo per Samsung Galaxy S20 FE, proposto a 399,90 Euro anziché 499 Euro. Qui troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 865 non compatibile con 5G, display Super AMOLED Full HD+ da 6,5 pollici, 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile con microSD, batteria da 4.500 mAh e tripla fotocamera posteriore (12 MP + 12 MP + 8 MP), mentre anteriormente figura un sensore unico da 32 MP.

Passiamo ai televisori, cominciando dal Samsung Series 6 QE50Q60A 2021, modello di fascia media che scende da 949 Euro a 679,90 Euro. Si tratta di uno smart TV con schermo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici, supporto alle tecnologie video HDR10+ e Quantum HDR, decoder audio Dolby Digital Plus e, come anche il resto degli smart TV del colosso sudcoreano che elencheremo di seguito, sistema operativo Tizen e supporto al DVB-T2.

Altrimenti, è possibile trovare il modello Samsung Series 8 QE50Q80A 2021 a 849 Euro al posto di 1.299 Euro, dotato anch’esso di pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici, supporto lato video a HDR e HDR10+ ma anche AMD FreeSync per il gaming, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus.

Chiude la lista il televisore Samsung Neo QLED QE55QN90A 2021, dotato di schermo Neo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici, supporto a HLG, HDR10+ e Quantum HDR 2000 lato video, oltre che AMD FreeSync, e lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus. In questo caso, il prezzo è pari a 1.499 Euro contro i 1.999 Euro base.

Ricordiamo che, sempre nel contesto degli Halloween Days Unieuro, è possibile trovare anche altri sconti interessanti su TV LG e Sony OLED.