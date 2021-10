Halloween Days Unieuro: sconti importanti su TV LG e Sony OLED

Continuano gli Halloween Days di Unieuro, e continuiamo anche noi a spulciare il volantino alla ricerca delle promozioni più interessanti proposte dalla catena di distribuzione. Un'ampia parte del volantino è occupata anche dai TV OLED, su cui si può risparmiare fino a 600 Euro rispetto al prezzo di listino.

Partendo proprio da LG, segnaliamo che sull'OLED da 65 pollici della gamma C1 è disponibile a 2099 Euro, 600 Euro in meno rispetto ai 2699 Euro di listino, con un risparmio del 22% rispetto al prezzo imposto dal produttore.

Sconto corposo anche sull'LG OLED 48A1 da 48 pollici, che passa a 999 Euro: in questo caso la riduzione è del 33% rispetto ai 1499 Euro di listino.

Fronte Sony, invece, segnaliamo lo sconto sul Sony BRAVIA XR-55A80J da 55 pollici, che passa a 1499 Euro rispetto ai 1899 Euro di listino.

Gli Halloween Days di Unieuro saranno disponibili fino al prossimo 1 Novembre, sia nei negozi che in store. La consegna non è gratuita sui prodotti in questione, mentre il ritiro contestuale in negozio è a costo zero. E' anche possibile aggiungere l'assistenza extra della durata di 36 mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 349,99 Eur.