Halloween: hacker sfruttano la festività per rubare dati agli utenti

Questo Halloween non verrà ricordato solo per il caos generato dai problemi di Instagram . A quanto pare, come riportato anche dall'Ansa, nelle scorse settimane è stata individuata una campagna globale fake volta a derubare i dati degli utenti.

A scoprire l'inganno sono stati i ricercatori dell'agenzia di sicurezza informatica Bitdefender. A essere svelata è stata niente meno che una campagna di dimensioni globali, che sfruttava celebri brand e marchi per raggirare le vittime.

In particolare, gli utenti venivano condotti a cliccare su determinati link dopo aver ricevuto specifiche e-mail che parlavano di grandi sconti in occasione della festa di Halloween. Tuttavia, come è facile immaginare, questi link non facevano altro che trasmettere i dati personali dei diversi individui ai cyber criminali che avevano progettato la truffa. La maggior parte di queste e-mail era scritta in inglese, ma pare che ne siano state trovate anche in Italiano.

Come spiegato dagli esperti di Bitdefender, "Per evitare di cadere vittima degli hacker è necessario porre molta attenzione su offerte di vendite lampo che portano a prendere decisioni rapide, diffidare da metodi di pagamento insoliti ed essere cauti nel fare acquisti su siti web a noi sconosciuti".

Una vera e propria truffa coi fiocchi, dunque, che sfrutta la celebre festa di origine americana per scopi illegali. Se siete alla ricerca di occasioni da cogliere, il nostro consiglio è quindi quello di dare un'occhio alla nostra news sulle offerte Amazon per Halloween, che risultano ancora disponibili.