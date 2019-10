Halloween è qui: entra nel giusto spirito con questo tema per Windows 10

Signore e signori, anche quest'anno siamo arrivati ad Halloween. Infatti, giovedì 31 ottobre 2019 si festeggerà la classica ricorrenza di origine celtica. Cosa possiamo fare noi appassionati tecnologici per celebrare l'occasione? Ovviamente scaricare e applicare un tema gratuito per Windows 10.

In particolare, sul Microsoft Store è presente un set di immagini pensato proprio per Halloween: Pumpkin Season. Quest'ultimo viene descritto dalla società di Redmond in questo modo: "È il tempo delle zucche. Risplendono, sorridono e si mascherano all'insegna del divertimento. Scarica questo tema di Windows gratuito composto da 13 simpatiche immagini autunnali". Come al solito, le varie immagini vengono cambiate automaticamente a intervalli regolari.

Riportiamo di seguito la procedura per scaricare e installare gratuitamente il tema.

Collegatevi al Microsoft Store; Fate clic sul pulsante blu Ottieni; Premete sulla voce Apri Microsoft Store; Pigiate sul bottone Ottieni; Attendete il termine del download del tema (il peso di Pumpkin Season è pari a 15,87MB); Fate clic sulla voce Applica; Premete sul riquadro dedicato a Pumpkin Season nella finestra che compare a schermo; Godetevi il tema per Windows 10!

Vi ricordiamo che sono molte le aziende che stanno dando il via a interessanti iniziative riguardanti Halloween. Ad esempio, su Borderlands 3 ci sono delle skin, mentre sul Game Pass di Microsoft Xbox c'è un nuovo gioco.