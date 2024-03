Hamburger di funghi con DNA modificato sarà il cibo del futuro

Chi vuole un hamburger fatto di funghi con Dna modificato? Quello che potrebbe divenire presto il cibo del futuro, è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications da alcuni ricercatori dell’Università della California a Berkeley.

Alcuni funghi fanno guarire dal daltonismo, ma non è questo il caso. Il team guidato da Vayu Maini Rekdal, ha analizzato e modificato il celebre fungo Aspergillus oryzae. Si tratta nello specifico di un alimento utilizzato in Asia orientale per ottenere il sakè e la salsa di soia.

Per modificare il genoma, è stata adoperato il sistema Crispr-Cas9 in grado di "tagliare su misura" le varie porzioni di DNA. In tal modo è stato possibile aumentare la produzione del gruppo eme, ovvero una molecola che costituisce l’emoglobina presente nel sangue.

Come se non bastasse, i ricercatori hanno incrementato la produzione di ergotioneina, un amminoacido presente solitamente nei funghi con funzione antiossidante. Sono noti da tempo i suoi effetti sull’apparato cardiovascolare. Ma cosa comportano delle modifiche così estreme?

Tanto per cominciare, il fungo originariamente bianco è diventato rosso raggiungendo lo stesso colore della carne. Inoltre, è divenuto un alimento ricco di ferro e antiossidanti, ed è stato "trasformato" in un hamburger.

In realtà, l’importanza dello studio risiede nel fatto che ogni modifica sia stata effettuata senza utilizzare geni di altre specie, ma modificando esclusivamente le sostanze già presenti all’interno del fungo.

"Penso che sia un aspetto importante il fatto che non abbiamo bisogno di introdurre geni provenienti da specie diverse. Stiamo semplicemente sbloccando cose che sono già lì", ha dichiarato lo stesso Maini Rekdal. Ma non finisce qui.

Dopo aver visto la carne coltivata in chicchi di riso, in futuro il team ha intenzione di modificare la struttura delle fibre e aumentare il contenuto di grassi. La finalità? Semplice, somigliare sempre più ad un vero e proprio hamburger!

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.