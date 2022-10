Ecco quanti hamburger puoi mangiare senza distruggere il pianeta

In un nuovo rapporto del World Resource Institute (WRI), così come riporta anche il Guardian, è stato calcolato il numero di hamburger che possono essere mangiati a settimana senza distruggere il pianeta. C'è una buona e una "cattiva" notizia per tutti gli amanti della carne, poiché il documento fa luce su una situazione insostenibile.

La buona notizia è che possono essere mangiati due hamburger a settimana, mentre la "cattiva" è che questa è la quantità settimanale. In poche parole - così come consigliano anche le linee guida degli istituti di sanità - per salvare il nostro pianeta (tra le tante cose) ogni essere umano del mondo civilizzato dovrebbe mangiare carne due volte a settimana.

Purtroppo non basta soltanto questo, anche se si tratta di un traguardo: l'uso dei trasporti pubblici dovrebbe aumentare di circa sei volte più velocemente rispetto al tasso attuale, i tassi di deforestazione dovrebbero essere ridotti rapidamente e l'eliminazione graduale del carbone deve avvenire circa sei volte più velocemente di quanto non lo sia attualmente.

Per il rapporto, infatti, i ricercatori hanno esaminato i progressi che sono stati compiuti in 40 diversi indicatori climatici chiave, che vanno dai trasporti alle energie rinnovabili fino al consumo di carne. Purtroppo, così com'è facile intuire, si sono fatti davvero pochi progressi: poco più della metà di questi obiettivi sono lontani dalla loro conclusione, mentre cinque sono addirittura diretti nella direzione sbagliata.

Gli indicatori problematici sono stati l'uso del gas, in forte aumento, la produzione dell'acciaio, dove la tecnologia di riduzione delle emissioni non viene adottata con sufficiente rapidità, i viaggi effettuati in autovetture, il tasso di perdita delle foreste di mangrovie e perfino le emissioni dell'agricoltura. "Stiamo assistendo a importanti progressi nella lotta ai cambiamenti climatici", ha affermato Ani Dasgupta, amministratore delegato del World Resources Instituteal Guardian, "ma non stiamo ancora vincendo in nessun settore."