Gli hamburger vegani di Beyond Meat arrivano anche nei McDonald's

McDonald's collaborerà con Beyond Meat per testare un nuovo tipo di hamburger senza carne in ventotto punti vendita del Canada. Il panino, chiamato "PLT" (Plant. Lettuce. Tomato.) farà la sua comparsa in alcune località dell'Ontario per 12 settimane a partire dal 30 Settembre.

Per il gigante dei fast food si tratta di un cambio epocale, che segue mesi di pressioni da parte dei clienti che hanno chiesto a gran voce un tipo di panino a base vegetale.

Oggi è arrivato lo storico annuncio, in cui viene specificato che l'hamburger PLT sarà disponibile solo presso alcuni Store ed è stato realizzato da Beyond Meat ad hoc per i clienti dei McDonald's e potrà essere acquistato a 6,49 Dollari canadesi più tasse.

Di Beyond Meat ed Impossibile Foods abbiamo spesso parlato su queste pagine. La prima, è diventata famosa per aver lanciato il primo hamburger vegetariano che riprende il sapore della carne ma è composto interamente da vegetali. Impossibile Foods, dal canto suo, ha deciso di espandere le proprie attività e di recente ha svelato le intenzioni di creare il pesce vegetale in grado di sostituire quello classico.

L'utilizzo delle carni vegetali è aumentato a dismisura negli ultimi mesi soprattutto negli Stati Uniti, mentre in Italia è ancora visto come un fenomeno limitato.