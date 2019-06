L'hamburger vegetariano Beyond Burger si arricchisce con più proteine

Bayond Meat è la nuova gallina dalle uova d'oro di Wall Street. La società, specializzata nella produzione di carni vegetariane, di recente ha riportato un aumento degli introiti in borsa, ed ha annunciato oggi una versione "più carnosa" del proprio hamburger vegetariano, il Beyond Burger.

Secondo quanto affermato dalla società, questa nuova versione include più proteine ed ha un aspetto e sapore più simile alla carne vera.

Il nuovo hamburger utilizza una combinazione di olio di cocco e cacao per imitare l'aspetto ed il sapore della carne. Sono anche stati aggiunti dei granelli bianchi che replicano il grasso e contribuiscono a rendere il sapore più gustoso. Complessivamente, all'interno del burger è anche presente un estratto di mela che gli dà brillantezza durante la cottura.

La nuova versione del Beyond Burger contiene gli stessi 20 grammi di proteine di prima, ma la sua combinazione di piselli, fagioli e proteine del riso lo rendono una fonte completa di proteine, in quanto contiene ciascuno dei nove amminoacidi necessari. Le proteine complete possono essere difficili da ottenere senza ricorrere alla carne o ad altri alimenti di derivazione animale come latte e formaggio, ma i prodotti di Beyond Meat sono tutti vegani, e si sorreggono anche su proteine completamente vegetariane, come i fagioli ed il riso.

Un nuovo concorrente per Impossibile Foods, che di recente ha lanciato l'hamburger senza carne Impossibile Whopper nel listino di Burger King.