Hamlet sarà tra i protagonisti di Big Buyer 2017 di Bologna

: Con il proprio debutto a Big Buyer 2017, che si terrà a BolognaFiere dal 22 al 24 Novembre,intende portare all'attenzione dei visitatori il meglio della propria offerta per il canale office e cogliere l'occasione per mostrare alcune novità in anteprima.

La star indiscussa dello spazio espositivo Hamlet (Pad. 18, Stand G1 H2), che non mancherà di suscitare l'interesse di tutti i visitatori, sarà senza dubbio una nuova stampante 3D, che sarà mostrata in anteprima assoluta proprio in occasione di Big Buyer 2017. Silenziosa, veloce ed economica nei consumi, questa nuova proposta è perfetta anche per il segmento educational e per il tempo libero, e sarà introdotta a listino con un prezzo inferiore ai 200 Euro a partire dalle prime settimane del 2018.

Ad attirare poi l'attenzione all'interno dello stand di Hamlet saranno sicuramente le coloratissime ed ergonomiche cover universali per tablet. Realizzate in una speciale ecopelle e disponibili in diverse varianti di colore e per dispositivi di diverse dimensioni, queste cover sono in grado di proteggere al meglio i tablet da urti e cadute accidentali e, grazie alla funzione stand, consentono di mantenere il dispositivo in una posizione da lettura comoda e stabile.

Tra i prodotti più interessanti per l'ufficio si distinguerà anche l'elegante Hub USB a 7 porte che, con il suo corpo totalmente in alluminio, è in grado di regalare un tocco di classe a qualsiasi scrivania e consentire di cui collegare mouse, tastiere, stampanti, smartphone e tanti altri dispositivi, e diverse proposte della linea Power per l'alimentazione elettrica con cui risolvere tutte le problematiche più diffuse in ambito office.

"Sebbene solo recentemente ci siamo rivolti anche al settore Office, abbiamo già avuto riscontri più che lusinghieri e raccolto molto interesse verso le nostre proposte.", ha dichiarato Antonio Campagnoli, Sales & Marketing Manager di Hamlet, che ha concluso: "La nostra partecipazione a Big Buyer, la manifestazione di riferimento per il settore, non fa che ribadire la nostra intenzione di puntare sempre più su questo mercato proponendo soluzioni innovative e tagliate su misura per le diverse esigenze."