Happy Friday del 17 Novembre: Vodafone regala un abbonamento ad una rivista

Come ogni venerdì, torna l’appuntamento con l’di, il premio che l’operatore rosso riserva a tutti gli iscritti al programma Vodafone Happy, la cui sottoscrizione è gratuita.

Nella giornata di oggi, disegnando il classico sorriso all’interno dell’apposita sezione presente nell’applicazione My Vodafone, sarà possibile ricevere in regalo un abbonamento da un anno ad una rivista a scelta tra Vanity Fair, GQ, La Cucina Italiana e Traveller.

Dopo la scadenza del periodo di promozione, l’abbonamento si disattiverà in automatico senza alcun costo di attivazione. Chiaramente l’abbonamento non sarà cumulabile con quelli attivi per la stessa rivista, il che vuol dire che se si è abbonati a GQ, non sarà possibile utilizzare il codice per allungare la decorrenza di un anno. In questo caso, quindi, sarà necessario scegliere un’altra rivista a cui abbonarsi.

Non si tratta certo del regalo più atteso da parte degli utenti, ma rappresenta comunque un plus, soprattutto se si conta che in passato Vodafone ha anche usato Happy Friday per regalare promozioni molto interessanti.