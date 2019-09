L'Happy Friday Vodafone di oggi regala 20 Euro di sconto Privalia

Puntuale come ogni venerdì, torna anche quest'oggi l'Happy Friday di Vodafone. L'operatore telefonico quest'oggi propone un interessante buono sconto da utilizzare su Privalia, lo store online famoso per i prezzi accessibili anche su marchi di moda importanti.

Disegnando il classico sorriso all'interno dell'applicazione, infatti, è possibile ottenere un buono sconto da 20 Euro da utilizzare su Privalia su un ordine minimo di 60 Euro. La scadenza del coupon, che viene inviato via SMS sul numero Vodafone associato, è il 4 Ottobre, il che vuol dire che dopo tale data non sarà più valido.

Il metodo d'utilizzo è molto semplice: una volta scelti gli oggetti da acquistare ed inseriti nel carrello, basta inserire il codice nell'apposito campo ed il sistema di Privalia provvederà a stornare l'importo sul totale.

L'offerta di Vodafone sarà accessibile dagli utenti fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 27 Settembre, tramite l'applicazione MyVodafone.

L'Happy Friday non è nuovo ad iniziative di questo tipo: qualche venerdì fa aveva regalato agli utenti quattro mesi di Now TV con Ticket Serie TV compreso, mentre ad inizio mese era stata la volta di 20 gigabyte di internet in regalo per un mese. Il programma è completamente gratuito, a differenza di Happy Black che richiede il pagamento di un canone mensile ma che ha un funzionamento diverso.