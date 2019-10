Happy Friday: Vodafone regala fino a 20GB ai propri utenti

Come ogni venerdì, torna l'Happy Friday di Vodafone. L'appuntamento di questa settimana è molto succoso, in quanto consente di ottenere fino a 20 gigabyte di internet in regalo da utilizzare per sette giorni. Vediamo insieme come accedere all'offerta.

I clienti non iscritti ad Happy Black riceveranno la promozione Happy 4 Giga, che consente di godere di 4 gigabyte di internet gratuito per sette giorni. Coloro che invece hanno sottoscritto l'offerta Happy Black invece avranno la possibilità di attivare Happy 20 Giga, che include 20 gigabyte di traffico internet da utilizzare in una settimana.

Come accaduto in passato, il traffico dati in regalo andrà ad aggiungersi a quello proposto dalla propria offerta, con consumo prioritario. Ciò vuol dire che, a premio riscattato, nel momento in cui si tenterà di navigare in internet, si andranno a consumare i dati di Happy 4 Giga o Happy 20 Giga fino al loro esaurimento.

Per ottenere il regalo basta aprire l'applicazione My Vodafone e, tramite la sezione Happy Friday, disegnare il classico sorriso, seguito poi dall'SMS di avvenuta attivazione.

Alla scadenza dei sette giorni l'opzione si disabiliterà in automatico e non prevede alcun rinnovo a pagamento.

Una piacevole sorpresa per gli utenti, che qualche settimana avevano ottenuto un buono da 20 Euro da usare su Privalia.