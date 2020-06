Happy Friday Vodafone: gli sconti di oggi venerdì 26 Giugno 2020

Come ogni venerdì, torna l'Happy Friday di Vodafone, con dei regali molto interessanti. Fino alle 23:59 di oggi, venerdì 26 Giugno 2020, sarà possibile riscattare due codici sconto del 25% da spendere nei negozi Carpisa e Yamamay.

Rientrano nella promozione tutti i punti vendita Carpisa, GO Carpisa e Yamamay, ma per poter utilizzare il coupon scelto sarà necessario effettuare una spesa minima di 50 Euro.

Il riscatto può essere effettuato fino alle 23:59 di oggi, attraverso l'applicazione per iOS ed Android MyVodafone, semplicemente disegnando il sorriso nella sezione dedicata ad Happy Friday.

Come avvenuto anche nelle passate settimane, Vodafone dà anche la possibilità di recuperare il codice in caso di smarrimento semplicemente collegandosi allo storico del client ufficiale. Lo sconto sarà utilizzabile entro il 28 Giugno in tutti e due i casi, anche sui siti web di Carpisa e Yamamay.

Ancora una volta quindi l'operatore preferisce optare per un coupon piuttosto che per una promozione, come avvenuto anche qualche mese fa quando ha regalato gigabyte e minuti agli utenti.

Non è chiaro che tipo di regalo abbia deciso di fare Vodafone ai clienti business, che solitamente godono di offerte diverse ed in alcuni casi anche più vantaggiosi.

Cosa ne pensate di questi sconti? Fatecelo sapere come sempre tramite i commenti.