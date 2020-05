Happy Price Trony: i migliori sconti sui TV del volantino di Maggio 2020

Come abbiamo avuto modo di raccontare ieri, è attivo il nuovo volantino Trony di Maggio 2020, battezzato Happy Price e valido fino al 15 del mese. Tra le tante promozioni proposte, troviamo un'ampia gamma di televisori in offerta.

Il Samsung UE65RU8000UXZT da 65 pollici è disponibile a 675 Euro, rispetto agli 849 Euro di listino, mentre l'UE55TU8500UXZT da 55 pollici passa a 725 Euro, per un risparmio del 19%, pari a circa 174 Euro. Sempre restando in ambito Samsung, anche l'UE43RU7170UXZT da 43 pollici viene scontato, ma a 325 Euro, per un risparmio del 24%.

Fronte Panasonic, invece, il TX-58GX830E da 58 pollici può essere portato a casa a 595 Euro, il 21% in meno rispetto ai 749 Euro precedenti, mentre il TX-40GX810E da 40 pollici passa a 495 Euro.

Non mancano ovviamente le proposte di Sony: il KD65XG8596BAEP da 65 pollici viene scontato di 300 Euro a 1.099 Euro, mentre il KD55XG8596BAEP da 55 pollici può essere portato a casa a 695 Euro, il 23% in meno rispetto agli 899 Euro di listino. Interessante anche l'offerta sul KD55XG8196BAEP da 55 pollici, che passa a 590 Euro.

Per quanto concerne LG, invece, in sconto troviamo il modello 60UM7100PLB da 60 pollici a 495 Euro, mentre il 55UM7100PLB da 55 pollici può essere portato a casa a 370 Euro.