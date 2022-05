Hard Disk pieno? Ci pensa Seagate: arrivano le memorie da 22 TB per desktop

A fine gennaio, vi abbiamo raccontato dell'Hard Disk Seagate da 22 TB, il più ampio mai messo sul mercato. Dopo alcuni mesi in cui la componente è stata riservata unicamente al settore server e datacenter, però, oggi scopriamo che l'hard disk sarà presto disponibile per tutti, poiché verrà messo in vendita anche per PC desktop.

Nello specifico, l'Hard Disk si chiamerà Seagate Osprey STL022 ed è al momento nella fase finale dell'implementazione di una nuova interfaccia SATA, in modo da risultare compatibile anche con i PC più tradizionali. Tom's Hardware, poi, riporta che l'HDD ha superato i test avanzati di interoperabilità di SATA-IO.

Al contempo, sempre Tom's Hardware spiega che sarebbe in arrivo sul mercato anche un secondo Hard Disk iper-capiente di Seagate, questa volta chiamato LongsPeak e con model number STL020. La capienza di quest'ultimo dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto a quella del modello top di gamma, attestandosi sui 20 TB, ma non è chiaro se il dispositivo avrà velocità di lettura e di scrittura maggiori rispetto alla controparte o se avrà semplicemente un prezzo più contenuto.

Salvo sorprese dell'ultimo minuto, entrambe le memorie dovrebbero avere un sistema di lettura e scrittura CMR, o Conventional Magnetic Recording, meno costoso (ma anche meno performante) della nuova tecnologia Seagate HAMR, o Heat-Assisted Magnetic Recording, che probabilmente rimarrà destinata solo ai prodotti enterprise della compagnia.

Al momento, comunque, anche Western Digital vende Hard Disk da 20 TB o superiori, ma le sue proposte più capienti sono limitate al mercato server e datacenter: è possibile che l'ingresso dei super-HDD di Seagate nel mercato consumer, però, convinca anche quest'ultima azienda a creare della varianti per desktop dei propri storage iper-capienti.