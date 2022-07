Gli hard disk sul viale del tramonto: domanda in calo, è la fine di un'era?

Che la strada fosse ormai tracciata lo sapevamo già da anni. Era ancora il 2016 e già si sapeva che ci sarebbe stato un aumento esponenziale del mercato degli SSD a diretto discapito degli Hard Disk tradizionali. Ma come sta andando il mercato degli HDD?

In un recente rapporto di Storage Newsletter si parla proprio di questo argomento, vale a dire della considerevole riduzione della domanda nel corso del secondo trimestre del 2022. Dati che mostrano una riduzione progressiva e probabilmente inarrestabile nella domanda da parte del pubblico. I numeri ci raccontano di un calo del 33% anno per anno nelle spedizioni e di appena 45 milioni di unità nel Q2 in totale, tra consumer ed enterprise.

Proprio quest'ultimo dato lascia a bocca aperta, soprattutto se messo fianco a fianco con i numeri di un paio di lustri fa, quando nel 2010 si registravano in media 162 milioni di spedizioni a trimestre.

Questo calo non ha risparmiato neanche le unità da 2,5 pollici, con appena 11 milioni di unità spedite nell'ultimo trimetre, con un pubblico sempre più orientato verso le unità di memoria a stato solido.

Possiamo parlare davvero della fine di un'era? Difficile dirlo, soprattutto finché in molti continueranno a utilizzarli come sistemi di backup o di archiviazione, ma si tratta, appunto, di un utilizzo accessorio più che di un requisito per il funzionamento.