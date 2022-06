Hardware più accessibile: a picco anche i prezzi delle RAM DDR5, ma le DDR4?

Dal lancio di Alder Lake e delle piattaforme collegate a queste CPU, Intel si è dimostrata apripista per due standard nel mercato consumer. Da un lato troviamo l'adozione delle linee PCIe Gen5, mentre dall'altro ci sono le memorie DDR5.

Proprio l'arrivo delle memorie di nuova generazione è stato accolto in maniera piuttosto tiepida dagli appassionati, per molteplici motivi. Se da una parte a far storcere il naso sono le specifiche supportate dai primi processori compatibili, con early adopter che si sono dovuti "accontentare" di memorie a 4800 MHz salvo l'attivazione dei profili XMP 2.0, dall'altro è stata proprio la situazione di mercato a rappresentare un motivo di scoramento anche per chi era intenzionato a effettuare il grande salto.

In effetti, in un mercato da due anni attanagliato da problemi logistici e alle materie prime, con prezzi costantemente al di sopra di quelli consigliati e una reperibilità a dir poco latente, non sono stati in pochi ad aver gettato la spugna optando per schede madri compatibili con i vecchi e rodati standard.

Tuttavia, le cose sembrano aver assunto finalmente una piega favorevole. Infatti, mentre in Europa si abbassano i prezzi delle GPU, contestualmente sembra che anche le memorie DDR4 stiano tornando a valori decisamente più umani. Come riportato da ComputerBase, prendendo in esame oltre 200 kit di memoria, il prezzo medio si sarebbe abbassato a circa 5 euro per GB e anche meno, partendo da massime del 2021 vicine ai 15 euro per GigaByte. Attualmente, per comprare un kit da 32GB di tipo DDR5-4800 bastano anche meno di 160 euro.

Al contrario, il mercato delle DDR4 non sembra essersi mosso più di tanto, con banchi da 16 GB come le G.SKILL Aegis da 3200 MT/s proposti a 56 euro, esattamente come sei mesi fa.