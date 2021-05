HarmonyOS 2.0 potrebbe arrivare sui dispositivi di un altro famoso marchio

Il sistema operativo HarmonyOS sviluppato da casa Huawei verrà presentato il 2 giugno 2021 assieme a Huawei Watch 3, che diventerà così il primo dispositivo a dotarsi del nuovo OS...o forse no? A sorpresa, un altro nome particolarmente conosciuto del mondo tech cinese potrebbe unirsi al brand tra quelli con HarmonyOS.

Proprio nelle ultime ore, infatti, Meizu ha pubblicato un teaser del suo prossimo evento organizzato per il 31 maggio 2021, occasione in cui dovrebbe presentare il suo nuovo smartwatch ove, secondo altre fonti interne al mercato del Dragone, dovrebbe apparire proprio il sistema operativo HarmonyOS o HongMeng, come viene chiamato in Cina.

Un debutto anticipato da un brand che non sia Huawei, però, sarebbe una mossa piuttosto bizzarra da parte della stessa società di Shenzhen. Di conseguenza, è anche possibile che Meizu abbia solamente l’intenzione di svelare ai suoi fan e agli investitori l’intenzione di rilasciare uno smartwatch con il sistema operativo proprietario di Huawei nei prossimi anni.

Questa sarebbe decisamente un’ottima notizia per il colosso di Ren Zhengfei, dato che proprio negli ultimi due mesi hanno reso nota l’intenzione di aprire le porte a tutti gli altri brand del mercato internazionale che gradirebbero passare dal sistema operativo Android a HarmonyOS/HongMengOS. Prima di allargarci con le indiscrezioni di mercato, però, resta doveroso attendere la presentazione ufficiale da parte di Huawei che si terrà tra pochi giorni.

Ricordiamo che intanto Huawei sembrerebbe all’opera anche su un processore Kirin a 3 nanometri, il suo primo chip prodotto in autonomia dopo le restrizioni attuate dall’amministrazione Trump.