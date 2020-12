HarmonyOS 2.0 di Huawei supporterà le app Android! Ecco quando

Huawei ha recentemente presentato HarmonyOS 2.0 e domani finalmente avverrà il rilascio della prima Beta riservata agli sviluppatori. Stando ai primi leak, l'interfaccia sembrerebbe essere la stessa di EMUI11 ma non è escluso che possa subire modifiche prima del rilascio ufficiale.

Le maggiori novità però risiedono nell'ottimizzazione del Kernel, che permette una maggiore fluidità del sistema, e la compatibilità con applicazioni HarmonyOS e Android. Non è ancora chiaro se si tratta di piena compatibilità o solo parziale, ma quel che è certo è che si tratta di un gigantesco passo in avanti per il sistema proprietario di Huawei che, ricordiamo, è stato sviluppato in ottemperanza al divieto imposto dal governo degli Stati Uniti di utilizzare Android di Google.

Il rilascio della Beta è fissato per il 16 dicembre e quindi solo domani avremo la certezza di tutte le novità di questo corposo aggiornamento.

Intanto la società cinese sembrerebbe essere al lavoro su uno smartwatch, alimentato proprio da HarmonyOS, che dovrebbe vedere la luce entro poche settimane. Oltre a questo, sarebbe in cantiere anche un tablet, sempre provvisto del Sistema Operativo proprietario di Huawei, il cui lancio è previsto che avvenga in contemporanea a quello della serie P50, a metà 2021.



Insomma, Huawei è nota per essere un'azienda estremamente prolifica, ma certamente per il 2021 stanno facendo gli straordinari!