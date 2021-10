HarmonyOS 2 arriva su altri 25 dispositivi Huawei e Honor: la lista completa

Lo scorso agosto HarmonyOS 2 ha raggiunto 100 smartphone Huawei e Honor, da modelli rilasciati nel 2021 a dispositivi più vecchi, i quali hanno particolarmente beneficiato dall’aggiornamento. La società di Shenzhen, giusto nelle ultime ore, ha annunciato il rilascio dell’update su altri 25 smartphone e smart display.

La lista integrale è stata rilasciata dalla stessa Huawei con l’immagine che trovate anche in calce all’articolo ed è stata ripresa da diversi portali asiatici. I dispositivi interessati sono i seguenti:

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei nova 4

Huawei Enjoy 10S

Huawei Enjoy 10 Plus

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 20S

Honor Play 4T Pro

Honor 10

Honor V10

Huawei Smart Screen S 55 pollici

Huawei Smart Screen S 65 pollici

Huawei-Smart Screen S 75 pollici

Huawei Smart Screen S Pro 65 pollici

Huawei Smart Screen S Pro 75 pollici

Huawei-Smart Screen V55i

Huawei Smart Screen V65i

Huawei Smart Screen V65 Premium Edition

Huawei-Smart Screen V65 2021

Huawei Smart Screen V75 2021

L’accesso ad HarmonyOS 2 per tutti questi dispositivi fa sì che l’attenzione degli sviluppatori Huawei ora si sposti su altri modelli: tra di essi, l’azienda cinese ha già svelato che appariranno anche Huawei P10, P10 Plus, Mate 9, Mate 9 Pro e Huawei nova 3. Ovviamente, questa serie di annunci riguarda il mercato domestico del Dragone. Per quanto riguarda l’approdo nel Vecchio Continente, invece, al momento non ci sono dettagli ufficiali.

Non mancano però altre, importanti novità per il futuro del sistema operativo. Secondo indiscrezioni di inizio ottobre 2021, Huawei starebbe preparando HarmonyOS 3 per presentarlo il prossimo 24 ottobre.