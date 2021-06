HarmonyOS 2 arriverà anche su un altro noto marchio di smartphone

HarmonyOS 2 è realtà da inizio mese e sempre più marchi si stanno unendo all’avventura di Huawei con questo nuovo sistema operativo proprietario. La politica “open source” da parte del colosso cinese sta dunque dando i suoi frutti, perché dopo Meizu e alcuni vecchi smartphone Honor, ora anche un altro brand riceverà questo OS.

Come riportato da Gizchina, tra i produttori cinesi che utilizzeranno HarmonyOS 2 ora rientrerà anche Coolpad, la quale tramite Weibo – come potete vedere dallo screenshot in calce all’articolo – ha pubblicato un teaser relativo all’evento che in queste ore si sta tenendo in Cina, occasione in cui con ogni probabilità la società annuncerà ufficialmente il debutto di HarmonyOS 2 nei suoi dispositivi.

C’è da dire che a noi utenti occidentali questa notizia interessa relativamente poco, in quanto Coolpad propone smartphone di fascia medio-bassa solo nel mercato domestico cinese, affermandosi con successo in tale settore. Ciò che è veramente importante è che Huawei sta effettivamente proponendo il suo sistema operativo a tanti altri marchi, manifestando così l’intenzione di aprire le porte al resto del mercato. Non è da escludersi, dunque, un suo importante successo nel grande mercato del Dragone, se non addirittura un debutto in Occidente su dispositivi cinesi commercializzati oltre i confini domestici.

Rimanendo nel mondo Huawei, secondo alcune indiscrezioni recenti la serie Mate 50 potrebbe non arrivare sul mercato.