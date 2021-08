HarmonyOS 2 è ora disponibile per 100 smartphone Huawei e Honor: la lista completa

HarmonyOS 2 è sul mercato da giugno 2021 e sin dal lancio ha continuato a sorprendere l’utenza, compresi i detrattori di Huawei, con una diffusione estremamente rapida e un’esperienza d’uso ottimizzata e piacevole sugli smartphone compatibili. Ebbene, l’ultimo annuncio della società cinese conferma l’approdo del suo OS su 100 dispositivi mobili.

Grazie a quanto ripreso da MyDrivers possiamo vedere quali smartphone rientrano nella lista dei 100 compatibili, diffusa con l’immagine che trovate in calce all’articolo. Questo annuncio rappresenta l’avvio del più grande piano di aggiornamenti mai visto finora, con la copertura di modelli che risalgono anche al biennio 2019/2020 oltre che gli ultimi rilasciati nel 2021.

Scendendo nel dettaglio, tra i dispositivi mobili citati rientrano sia modelli firmati Huawei che firmati Honor, in particolare Honor 30S, Honor 30 Youth Edition, Honor X10, Honor X10 Max e Honor Play4 sono gli ultimi introdotti nella lista dei telefoni supportati grazie alla beta pubblica; altri si basano sulla beta interna, mentre gli smartphone ammiraglia Huawei presentano la versione pubblica stabile di HarmonyOS 2.

Gli utenti asiatici e non solo hanno già diffuso al pubblico un feedback parziale della loro esperienza con il sistema operativo sviluppato a Shenzhen, affermando che qualsiasi smartphone aggiornato gode di miglioramenti nelle funzionalità, nella fluidità e nelle prestazioni, funzionando come se fosse appena uscito dalla scatola. Dal punto di vista tecnico sarebbero ottimizzazioni lato archiviazione e rendering GPU/CPU a comportare questi benefici.

Come se non bastasse, recentemente i media cinesi hanno pure riferito che la versione ufficiale di HarmonyOS 2.1 sarà lanciata a breve e sarà visibile per la prima volta su Huawei P50. Sarà decisamente interessante vedere quali novità introdurrà per il futuro dei dispositivi del brand del Dragone.

Ricordiamo, in conclusione, che noi abbiamo anche provato Huawei Watch 3, il primo smartwatch con HarmonyOS.