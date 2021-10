HarmonyOS 2 è il sistema operativo con la crescita di utenti più rapida nella storia

La crescita rapida di HarmonyOS 2 vista negli ultimi mesi, ma anche sin dal suo lancio lo scorso giugno, ha sorpreso il pubblico allora e continua a sorprenderlo, dato che il numero di dispositivi HarmonyOS 2 ha superato quota 150 milioni. Così facendo, il sistema operativo di casa Huawei vanta ora la crescita più rapida nella storia degli OS.

A rivelare i nuovi dati ufficiali è stata la medesima Huawei durante la sua ultima Huawei Developer Conference, contesto nel quale il CEO di Huawei Consumer Business ha annunciato il superamento dei 150 milioni di dispositivi con HarmonyOS 2 installato. Considerato che il lancio è avvenuto il 2 giugno 2021, si può parlare a tutti gli effetti del sistema operativo per terminali con la crescita più rapida nella storia.

Come affermato da Huawei stessa, a partecipare alla nascita e costruzione dell’ecosistema della società cinese sono stati ben oltre 400 partner di applicazioni e servizi, 1700 partner hardware e 1,3 milioni di sviluppatori, tutti pronti a offrire le loro risorse e capacità per proporre nuove applicazioni e servizi inediti.

Mentre HarmonyOS 2 si fa strada su sempre più dispositivi, complice il recente rilascio su altri 25 prodotti Huawei e Honor, in Occidente qualcuno potrebbe chiedersi ancora: se la versione globale fosse approdata nello stesso periodo di debutto in Cina, avrebbe riscosso ancora più successo? Ma soprattutto, quanti e quali dispositivi mobili otterranno l’update da Android con HMS a HarmonyOS 2 in Europa? Al momento la EMUI ha ancora parecchio successo, tanto che la società di Shenzhen ha ufficializzato EMUI 12 per smartphone Android ad agosto. In altre parole, il sistema operativo proprietario sembra ancora distante.

Chi vorrà provare HarmonyOS 2 dovrà cedere alla tentazione di dispositivi come, ad esempio, il tablet Huawei MatePad 11 arrivato in Italia a luglio.