HarmonyOS 3 ufficiale: Huawei continua a lavorare sul suo sistema operativo

In seguito alle prime avvisaglie legate all'arrivo di HarmonyOS 3, torniamo ad approfondire il progetto. Infatti, all'estero è stato effettuato l'annuncio ufficiale della nuova versione dell'OS di Huawei, che giunge dunque alla terza generazione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, HarmonyOS 3 approderà sui primi dispositivi in versione stabile a settembre 2022. In ogni caso, il popolare brand sta cercando di migliorare il suo sistema operativo in termini di funzionalità, privacy, sicurezza e performance mediante questa terza generazione.

Tra le novità troviamo HyperTerminal (chi ha detto Super Device?), un sistema pensato per far "collaborare" 12 diverse tipologie di dispositivi tech. Si va dalle stampanti alle automobili, passando per gli smartphone e per gli occhiali smart, giusto per fare degli esempi. Huawei ha inoltre migliorato le performance del suo ecosistema, ad esempio relativamente a quando si divide a metà lo schermo del computer per poter visualizzare anche il display dello smartphone.

Insomma, nonostante la questione stia passando se vogliamo un po' "in sordina" per quel che concerne il nostro mercato, Huawei sta continuando a lavorare duramente su HarmonyOS e sembra avere tutta l'intenzione nel proseguire nella creazione di un ecosistema sempre più smart. Pensate che si inizia a fare riferimento anche a dispositivi come frigoriferi e poltrone massaggianti, giusto per intenderci.