HarmonyOS 3 è vicinissimo: Huawei svela la data di lancio

Periodo di fuoco per Huawei: dopo alcune controverse dichiarazioni del suo CEO, secondo cui Huawei avrebbe superato Apple nel settore smartphone se non fosse stato per le sanzioni americane, ora l'azienda si prepara ad un lancio di spessore. La compagnia cinese, infatti, ha annunciato la data di lancio di HarmonyOS 3.

Per chi non lo sapesse, HarmonyOS 3 è il nuovo sistema operativo di Huawei, il quale rappresenta la soluzione della compagnia cinese al ban imposto dall'amministrazione di Donald Trump nel 2019 alla collaborazione tra aziende americane e compagnie strategiche cinesi, come Huawei e ZTE. La mossa della Casa Bianca, in altre parole, ha bloccato l'utilizzo di Android sui telefoni Huawei, spingendo quest'ultima a correre ai ripari proprio con HarmonyOS.

Dopo due iterazioni del sistema operativo piuttosto apprezzate dagli utenti cinesi, è stato confermato dalla compagnia con un post su Weibo che HarmonyOS 3 sarà lanciato il 27 luglio prossimo, dunque tra una decina di giorni. Potete dare un'occhiata al poster di lancio del sistema operativo in calce a questa notizia.

Con HarmonyOS 3, Huawei intende apportare una serie di nuove feature e miglioramenti di UI e UX, rivedendo completamente la sezione "Connections", riservata ai contatti, e la sezione "Pages", nonché le feature di collaborazione offerte dal sistema operativo.

Negli scorsi giorni, il CEO di Huawei Yu Chengdong ha spiegato che HarmonyOS viene utilizzato da 300 milioni di device in tutto il mondo: di questi, 200 milioni sono prodotti di Huawei, mentre altri 100 milioni sono dispositivi terze parti. I dati sembrano dunque mostrare un ampliamento della fetta di mercato del sistema operativo cinese negli ultimi mesi.

Intanto, comunque, sono anche arrivate le prime versioni beta di HarmonyOS, che sono state rilasciate per gli smartphone della serie P50 e per gli Huawei Mate di serie 40. Stando agli ultimi rumor, infine, anche Huawei Mate 50 arriverà con HarmonyOS 3 integrato.