HarmonyOS arriva su smartphone non Huawei: inizia espansione ecosistema?

Sin dal reveal del sistema operativo HarmonyOS 2 si è parlato nei forum internazionali del possibile approdo su smartphone non firmati Huawei, per avviare la diffusione dell’ecosistema dell’azienda verso altri lidi. Sul mercato non sono giunti segnali ben definiti in merito...fino a oggi: ecco il primo brand che adotterà HarmonyOS.

Prima di procedere con l’analisi del prodotto interessato, ribadiamo nuovamente che in Europa quest’anno HarmonyOS 2 non arriverà su smartphone Huawei e nemmeno in telefoni di altri marchi; l’unico modo per provare con mano l’ecosistema sviluppato a Shenzhen è tramite tablet e smartwatch di ultima generazione.

La vera protagonista della notizia odierna è dunque la casa cinese Gionee Mobile, nota per la vendita di smartphone resistenti con batterie particolarmente capienti e prezzi competitivi. In questo caso specifico si parla di Gionee G13 Pro, telefono dal design simile all’iPhone 13 e dal costo pari a 529 yuan o 83 Dollari al cambio attuale. Il dettaglio più importante nelle specifiche tecniche è proprio la presenza di parole come “nuovo ecosistema HMS” e “HarmonyOS”.

Osservando meglio le caratteristiche, Gionee lo descrive come segue: “Il nuovo HarmonyOS porta una nuova esperienza di vita smart in tutti gli scenari, il desktop può essere collegato liberamente, per combinazioni ed esperienze personalizzate”. Ci sono però dei dettagli che fanno storcere il naso nella stessa pagina di vendita sul portale di e-commerce cinese JD, dove certi dati tecnici sembrano omessi o spiegati in maniera confusa. In altre parole, sarà necessario attendere qualche settimana per capire se, effettivamente, gli Huawei Mobile Services con HarmonyOS sono approdati su smartphone non-Huawei.

Se così fosse, che si tratti di un’espansione graduale verso altri orizzonti da parte del colosso delle telecomunicazioni? Staremo a vedere.