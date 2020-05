Harry Potter arriva su Spotify con Harry Potter At Home gratuitamente

Wizard World e J.K. Rowling hanno annunciato oggi Harry Potter at Home, una nuova iniziativa che coinvolge la piattaforma di streaming musicale Spotify su cui ogni settimana verrà rilasciata un'inedita lettura di un capitolo di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo libro della saga.

Il primo capitolo "The Boy Who Lived", sarà raccontato da Daniel Radcliffe, ma al progetto hanno partecipato anche altri nomi dello spettacolo, tra cui David Beckham, Stephen Fry, Dakota Fanning, Claudia Kim, Eddie Redmayne e Noma Dumezweni, che hanno "donato" le loro voci.

Tutti e 17 i capitoli del libro saranno pubblicati entro la metà dell'estate. Interessante notare anche come gli audio saranno disponibili in esclusiva su Spotify, sia per gli utenti che hanno sottoscritto l'abbonamento Premium che per quelli Free, mentre le video registrazioni saranno pubblicate direttamente sul sito di Harry Potter At Home.

Siamo sicuri che l'iniziativa scalderà i cuori non solo dei più piccoli, ma anche dei numerosi fan della serie che ha segnato un'intera generazione sia con i libri che i film, diventati un fenomeno mondiale.



Spotify di recente ha anche lanciato un'iniziativa attraverso cui mira a supportare gli artisti che non fanno concerti. causa delle misure di contenimento del Coronavirus, che hanno bloccato tutti i festival.