Harvard in un nuovo studio: Coronavirus in Cina già ad agosto 2019

Nel giorno in cui si supera quota 7 milioni di contagi da Coronavirus a livello mondiale, a prendersi le prime pagine è uno studio condotto dalla Harvard Medical School, Boston University of Publich Health e Boston Children's Hospital che, analizzando le immagini satellitari dei parcheggi degli ospedali di Wuhan, ha fatto una scoperta sconvolgente.

Secondo i ricercatori, infatti, il Coronavirus potrebbe aver fatto le prime vittime già ad agosto 2019 nella città cinese.

Gli studiosi hanno preso ad esame non solo le immagini satellitari tra gennaio 2018 ed aprile 2020, ma anche le tendenze delle ricerche su internet, e sono arrivate alla conclusione che Covid-19 potrebbe essersi manifestato addirittura quattro mesi prima dell'annuncio ufficiale di Pechino.

Precisiamo che lo studio è ancora in fase di revisione, ma come si può vedere in calce, le immagini dei parcheggi degli ospedali hanno mostrato un forte aumento da agosto dello scorso anno, con il picco toccato a dicembre 2019. In cinque strutture analizzate, tra settembre ed ottobre è stato riportato il volume di automobili più alto mai registrato.

A conferma di tale tesi arrivano anche i trend di internet. Le parole "diarrea" e "tosse" infatti hanno registrato un aumento importante delle ricerche tre settimane prima del picco di casi di Sars-CoV-2 di fine 2019.

Da Pechino arriva una forte condanna a questo studio, che è stato definito "ridicolo".

Di recente l'OMS ha rivisto le linee guida sulle mascherine, ma ha anche parlato della trasmissibilità del Coronavirus da parte degli asintomatici.