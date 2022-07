Hasbro mette la vostra faccia su action figure grazie alla stampa 3D

Chi non ha mai sognato di vedere la propria faccia su delle action figure? Non mentite, avere una statuina di sé stessi in miniatura è un sogno che in molti hanno. Ebbene, Hasbro (sì, proprio l'azienda di giocattoli statunitense) ha intenzione di rendere realtà tutto ciò, tra l'altro a un prezzo non esagerato.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e Gizmodo, nonché come ufficializzato mediante il blog ufficiale di Formlabs, a partire dall'autunno 2022 gli utenti statunitensi potranno scansionare il proprio volto mediante l'applicazione per dispositivi mobili Hasbro Pulse, che sarà disponibile per Android e iOS. Dopodiché, il produttore di giocattoli procederà alla realizzazione dell'action figure.

Il prezzo? 60 dollari più tasse. C'è tuttavia da ribadire che nella fase iniziale questa possibilità sarà a disposizione solamente degli utenti che risiedono negli Stati Uniti d'America, ma non sono in pochi a sperare che l'iniziativa venga estesa un po' in tutto il mondo in futuro. Staremo a vedere: quel che è certo è che si tratta per certi versi del "sogno" di un buon numero di appassionati di action figure.

Per il resto, dovete sapere che la collezione si chiama Hasbro Selfie Series ed è al centro di una collaborazione tra Hasbro e Formlabs, realtà ben nota nel mondo della stampa 3D (che tra l'altro ha di recente annunciato la stampante 3D SLS Fuse 1+ 30W). Da notare che il corpo delle action figure può essere scelto, ad esempio, tra quelli di un pilota di X-Wing, Ghostbuster o Power Ranger, giusto per citare alcune possibilità.