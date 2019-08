Gli hater hanno pubblicizzato la casa di uno YouTuber come rifugio per i senzatetto

Fino a dove possono spingersi gli hater del mondo del Web? A quanto pare, non esiste un limite. Infatti, alcuni utenti sono arrivati a pubblicizzare l'indirizzo di casa di un noto YouTuber americano come se fosse un rifugio per i senzatetto. Il risultato? Molte persone bisognose si sono recate a casa della star del Web chiedendo aiuto.

La spiacevole vicenda, riportata anche da Engadget, vede come vittima il popolare YouTuber americano Ice Poseidon, che possiede un canale da oltre 700.000 iscritti. Paul Denino, questo il vero nome della star del Web, ha infatti dichiarato ai microfoni del Los Angeles Daily News che alcuni hater hanno iniziato a pubblicare su Google Maps foto e dettagli fasulli riguardanti la sua abitazione. In particolare, l'indirizzo della sua casa è stato pubblicizzato come un rifugio per i senzatetto. Stando a quanto riportato da diverse fonti, gli hater avrebbero anche pubblicato oltre 70 recensioni fasulle per cercare di essere convincenti.

Questo ha causato, secondo lo YouTuber, l'arrivo davanti alla sua abitazione di decine di persone bisognose di un tetto, che ovviamente Denino si è visto costretto a "respingere". Stando alla star del Web, alcune persone avrebbero iniziato a mettere delle tende nel suo giardino, nonostante le continue lamentele da parte dello YouTuber.

Il problema è iniziato all'inizio dell'anno, quando lo YouTuber si era trasferito in una casa dal costo di 25.000 dollari al mese per cercare di creare una sorta di show in merito alle sue attività quotidiane. Il progetto non è andato a buon fine e quindi Denino ha dovuto lasciare la casa a fine marzo.