Gli hawaiani (incluso Jason Momoa) protestano contro la costruzione di un telescopio

Gruppi nativi di hawaiani stanno protestando e bloccando pacificamente la costruzione del Thirty Meter Telescope(TMT) sul Mauna Kea, il vulcano dormiente più alto delle Isole Hawaii, nonché luogo sacro per i nativi.

Dal 17 luglio infatti, migliaia di attivisti hanno bloccato pacificamente la strada che conduce al sito, ballando, cantando e ostacolando la costruzione dello strumento da 1.4 miliardi di dollari. Anche Jason Momoa, nato alle Hawaii, e Dwayne Johnson (The Rock) si sono uniti ai manifestanti.

Johnson ha visitato le proteste il 24 luglio e ha incontrato gli oppositori della costruzione del telescopio, mentre Momoa si è unito alle proteste il 31 luglio insieme ai suoi figli.

Il conflitto alla base del TMT è andato avanti per anni sotto forma di battaglie legali e periodiche proteste. Il progetto per il telescopio ha poi ottenuto l'approvazione finale dalla corte suprema dello stato nel 2017, e i lavori di costruzione dovevano iniziare già il 15 luglio.

Per gli astronomi coinvolti nel progetto, il gigantesco telescopio potrebbe offrire dei benefici scientifici senza precedenti, con immagini 12 volte più nitide di quelle acquisite dal telescopio spaziale Hubble. Il sito di Mauna Kea è stato scelto dopo una "rigorosa" ricerca quinquennale di un posto sopra le nuvole stabile, asciutto e protetto dall'inquinamento luminoso.

Nonostante i buoni propositi per preservare il luogo, per costruire un gigante di 30 metri si dovranno comunque spostare quantità significative di terra su Mauna Kea, un requisito che lascia poco impatto ambientale per la negoziazione, ha detto Christophe Dumas, scienziato osservatore della TMT e capo delle operazioni.

D'altronde, anche i nativi del luogo hanno le loro ragioni, e attualmente sulla vetta del vulcano dormiente ci sono 13 telescopi. Gli astronomi hanno anche scelto un luogo alternativo per la costruzione del TMT, che si trova a La Palma nelle Isole Canarie.