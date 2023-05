Le Hawaii sono minacciate da furiosi polli fuori controllo... e l'umanità sta perdendo

Mentre esiste un'isola dove ci sono dei maiali che girano per il territorio indisturbati, alle Hawaii può essere trovato un pezzo di terra simile - ovvero l'isola di Kauai - diventato famoso per la sua popolazione di polli. Qui galli e galline selvatiche vagano per le spiagge e sono persino diventati un'attrazione turistica locale.

Mentre i turisti rimangono sicuramente soddisfatti della loro visita, soprattutto a causa di uno scenario così particolare, meno felici sono gli abitanti del luogo, che devono fare i conti con quelli che considerano "parassiti", il cui canto disturba la quiete e la smania di cibo rovina i cortili e rende impossibile la coltivazione.

La cosa ancora più assurda è che queste creature sono molto aggressive. Come spiega Eben Gering, un biologo evoluzionista della Nova Southeastern University, i polli moderni delle Hawaii discendono dagli uccelli selvatici della giungla rossa portati nelle isole dai coloni polinesiani e dai polli (addomesticati) portati nelle isole dagli europei.

Negli anni '80 e '90 due uragani distrussero un certo numero di pollai, liberando molti dei polli addomesticati. Nel tempo, quindi, il DNA degli uccelli selvatici si è mescolato con quello dei polli domestici, creando esemplari resistenti che prosperano in prossimità degli umani e in alcuni casi si riproducono anche tutto l'anno.

Il governo locale sta cercando di limitare la loro presenza con trappole, ma non stanno funzionando: "Non sono gli uccelli più intelligenti, ma sono più intelligenti di quanto le persone possano immaginare", afferma infine Gering. Questa vicenda ci ricorda la famigerata guerra degli Emù, quando l'Australia perse contro dei pennuti.