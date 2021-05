Le Hawaii fanno la storia degli USA: primo stato a dichiarare l'emergenza climatica

Le Hawaii sono diventate il primo stato degli Stati Uniti nella storia a dichiarare un'emergenza climatica. Giovedì scorso, infatti, il cambiamento climatico è stato dichiarato come una minaccia sia per l'umanità che per l'ambiente, chiedendo un'azione urgente per alleviare gli effetti negativi di questo cambiamento al clima.

"Sono molto contento che il legislatore abbia compiuto questo passo dichiarando un'emergenza climatica", afferma il senatore Mike Gabbard. "Dobbiamo intraprendere un'azione decisa per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico, come l'innalzamento del livello del mare, l'erosione costiera e la protezione delle nostre infrastrutture critiche".

L'arcipelago dovrà affrontare una fornitura di acqua dolce in diminuzione, l'innalzamento dei mari che spazzeranno via le coste, siccità estreme e inondazioni. Le barriere coralline delle Hawaii, secondo uno studio del 2018, dovrebbero praticamente scomparire entro la fine del secolo.

"Ogni giorno che aspettiamo per agire è un altro giorno perso", afferma in un comunicato Dyson Chee, direttore della difesa della Hawaii Youth Climate Coalition. "La crisi climatica è una minaccia chiara e presente sia per le generazioni attuali che per quelle future". Fino ad adesso, 1.933 giurisdizioni e governi locali che rappresentano circa 826 milioni di cittadini in tutto il mondo hanno dichiarato un'emergenza climatica.

Insomma, in poche parole le Hawaii sono diventate il primo stato a dichiarare l'emergenza climatica, con la speranza che anche gli altri stati degli USA possano farlo... così da sensibilizzare sempre di più i propri cittadini.