Huawei annuncia i vincitori dei 'Next-Image Awards 2021': ecco i migliori scatti italiani

A settembre dello scorso anno, Huawei ha dato il via ai Next-Image Awards 2021. A distanza di quattro mesi e dopo un'attenta valutazione, l'azienda ha annunciato gli oltre 70 vincitori del contest internazionale.

Oltre un milione di candidature, provenienti da più di 100 Paesi in tutto il mondo. Una partecipazione incredibile, in cui l'Italia si è piazzata al secondo posto in solitaria dopo la Cina. Per questo, non stupisce affatto l'elevato numero di scatti italiani premiati dalla giuria ed elencati qui di seguito.

Categoria “Bianco e Nero” - @sognatricerrante con Antiche Tradizioni scattata con HUAWEI P40 PRO

Categoria “Ritratti” - @alpha con Citoyen scattata con HUAWEI P8 LITE 2017

Categoria “Foto Story” - @Alessandra_L con Without Face scattata con HUAWEI P30 PRO

Categoria “Video Story” - @DejaLaNuit con Return to King's Landing scattata con HUAWEI P40 PRO

Categoria “Snapshot” - @Rosario Curia con La Partita

Categoria “Scatti a distanza” - @Andrea.Monfrini con C'era una volta... scattata con HUAWEI MATE 20

Categoria “Scatti Notturni” - @Keezy con Milky Way from Sorrento scattata con HUAWEI P30

Categoria “Super Macro” @andre_mazzitelli.exe con La quiete dopo la tempesta scattata con HUAWEI P40 PRO

Categoria “Salve, Vita!” - @Fabrizio_road con Le ceramiche di Vietri sul Mare scattata con HUAWEI P40 PRO

Quanto ai migliori scatti in assoluto, la giuria ha assegnato all'unanimità il premio "Photographer of the Year" con 10.000 dollari in contanti a: Attila Tompa, fotografo ungherese, per lo scatto "Generations"; Zhang Wei, fotografo cinese, per "Hometown Feast"; Zdenek Dvorak, fotografo ceco, per "I am a father now!". I tre scatti vincitori del Next-Image Award 2021 sono visibili in calce nello stesso ordine con cui sono stati nominati.