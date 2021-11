Hawkeye: tutti i personaggi hanno lo stesso telefono, e non è quello che vi aspettate

Le prime due puntate della serie TV sull'eroe Marvel Hawkeye hanno fatto il loro debutto su Disney+ la scorsa settimana e hanno subito fatto breccia nel cuore dei fan dell'MCU, con valutazioni estremamente positive su Rotten Tomatoes. Tuttavia, nella serie vi è un dettaglio tecnologico piuttosto bizzarro che in pochi hanno notato.

Come riporta Android Police, infatti, tutti i personaggi dello show hanno uno smartphone dello stesso brand, ovvero un Google Pixel. Tuttavia, Hawkeye e Kate Bishop non possiedono l'ultima versione del device, Google Pixel 6 o Pixel 6 Pro, ma dei telefoni piuttosto antiquati della linea di Big G.



Clint Barton, infatti, utilizza un Google Pixel 3, lo stesso telefono che possedeva in Avengers: Endgame, il che mostra l'incredibile attenzione ai dettagli e alla continuità dei Marvel Studios per le proprie serie televisive e cinematografiche. Il figlio di Hawkeye, Cooper, utilizza invece un Pixel 4 nella versione "Oh So Orange", mentre la moglie dell'eroe della Casa delle Idee possiede anch'essa un Pixel 3.

Non è solo la famiglia Barton ad amare i device Google, però: anche Kate Bishop utilizza un Pixel 4, benché con un sistema operativo custom. A differenza del telefono di Cooper, poi, quello di Kate Bishop è di colore nero, e non arancione. Anche la madre di Kate, Eleanor, possiede un Pixel 4 dello stesso colore.

Insomma, pare che il mondo di Hawkeye sia colmo di amanti dei dispositivi Google Pixel: la scelta si tratta, con ogni probabilità, del risultato di un accordo commerciale tra Disney e Google per la promozione della linea Pixel nello show Marvel. Anche in WandaVision, per esempio, potevamo vedere uno smartphone particolare: in quel caso si trattava di un Surface Neo, device foldable mai messo sul mercato da Microsoft ma finito inspiegabilmente nelle mani di Wanda Maximoff.