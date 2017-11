HBO Go di HBO approda in Europa, presto anche in Italia?

HBO ha lanciato, la piattaforma di visualizzazione per i contenuti in streaming, in quattro nazioni europee: Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania ed Ungheria.

Ciò vuol dire che gli utenti delle quattro nazioni citate poco sopra saranno presto in grado di guardare, direttamente dall’app ed il sito dedicato, i fortunati show televisivi dell’emittente americana, come Game of Thrones, Westworld, Veep e Silicon Valley, oltre che una vasta gamma di film originali. Il catalogo del servizio include anche show storici, come The Wire ed I Soprano.

A ciò si aggiungono anche film di terze parti come Beauty and the Beast, Trainspotting 2, Jackie ed Assassin’s Creed.

L’arrivo in Europa di HBO Go potrebbe rappresentare un campanello d’allarme per Netflix, che praticamente domina il mercato dei servizi on-demand e che contro potrebbe ritrovarsi un colosso come quello americano, che negli ultimi tempi si è imposto come uno dei network più virtuosi dal punto di vista della produzione di serie tv.