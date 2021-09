HBO Max, quando arriva in Italia? Ufficiale il lancio in Europa

Si discute in merito all'arrivo in Europa di HBO Max ormai da parecchio tempo, ma adesso è tutto ufficiale: presto anche gli utenti del Vecchio Continente potranno accedere al servizio di streaming.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Verge, HBO Max, che ricordiamo nel 2021 è stato al centro di varie questioni legate alla distribuzione dei film in streaming in contemporanea con le sale cinematografiche, approderà in Europa il 26 ottobre 2021. Più precisamente, i Paesi "fortunati" saranno Spagna, Andorra, Finlandia, Norvegia, Svezia e Danimarca.

In parole povere, l'Italia per ora rimane fuori dalla lista. In questo contesto, dunque, non sono in pochi coloro che si stanno chiedendo quando il noto servizio di streaming verrà effettivamente lanciato nel nostro Paese. Una possibile risposta è arrivata nel contesto dell'annuncio dell'arrivo in Europa di HBO Max.

Infatti, è già stato confermato che nel 2022 il lancio del servizio avverrà anche in altri Paesi. Più precisamente, attualmente quelli confermati sono 14: Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Moldavia, Montenegro, Ungheria, Macedonia del Nord, Portogallo, Romania, Polonia, Serbia, Slovacchia e Slovenia. In ogni caso, nel corso dello stesso anno HBO Max verrà lanciato anche in ulteriori mercati, al momento non meglio noti.

In parole povere, il 2022 potrebbe essere l'anno giusto per l'arrivo del servizio di streaming in Italia. Tuttavia, per il momento non c'è ancora nulla di confermato per quel che riguarda il nostro Paese: staremo a vedere.