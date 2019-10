HD 140283: una stella forse più vecchia dell'Universo stesso

Ci sono tantissime cose nel cosmo che non fanno dormire gli scienziati la notte. Una di questa è senza dubbio HD 140283, una stella che sembra essere più antica dell'Universo stesso. Possibile? Molto probabilmente no, ma una soluzione definitiva non è ancora stata fornita.

Per riferirsi informalmente alla stella, gli astronomi hanno deciso di chiamarla Methuselah (Matusalemme in ebraico), il personaggio più longevo della bibbia (morto all'incredibile età di 969 anni).

Il soprannome - questa volta - è stato centrato in pieno. All'inizio dell'osservazione, i dati suggerivano che la stella avesse circa 16 miliardi di anni. Questo è un grosso problema visto che, almeno secondo le migliori stime degli scienziati, l'Universo esiste da circa 13.8 miliardi di anni.

Studi successivi datarono l'età della stella a circa 14.27 miliardi di anni. Ancora troppo. "Le spiegazioni più probabili per il paradosso sono alcuni effetti osservativi trascurati e/o qualcosa che manca nella nostra comprensione della dinamica dell'espansione cosmica", ha spiegato il fisico Robert Matthews dell'Aston University, sulla rivista All About Space.

Un vero e proprio enigma cosmico che continua a tormentare gli scienziati di tutto il mondo. Sull'età della stella c'è comunque un'incertezza di circa 800 milioni di anni, ciò vuol dire che HD 140283 potrebbe essersi formata subito dopo il Big Bang. Questo fatto la rende una delle stelle più vecchie dell'Universo. Se non la più vecchia.