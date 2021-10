Niente HDMI 2.1 sui nuovi MacBook Pro: le porte sono HDMI 2.0

Come sempre nelle ore successive ai keynote Apple, continuano ad emergere indiscrezioni sui prodotti presentati. E nemmeno i nuovi MacBook Pro fanno eccezione. Nello specifico, alcuni si sono soffermati sugli ingressi HDMI dei laptop 2021 del colosso di Cupertino.

Come svelato da Apple direttamente nella documentazione ufficiale dei MacBook Pro 2021, infatti, l'ingresso HDMI montato sulla cornice laterale non è 2.1, ma 2.0.

La porta HDMI 2.0 di MacBook Pro, quindi, supporta un singolo display 4K fino a 60Hz, mentre un ingresso HDMI 2.1 avrebbe garantito un refresh rate di 120Hz per lo schermo esterno 4K.

Non è chiaro il motivo per cui Apple abbia preso questa decisione, soprattutto se si tiene conto del fatto che lo standard HDMI 2.1 ha già debuttato sulla Apple TV 4K di quest'anno. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Apple TV 4K.

Alla base del nuovo MacBook Pro, troviamo i nuovi processori Apple Silicon M1 Pro ed M1 Max: il primo è caratterizzato da una GPU 16-core con memory bandwith di 200 Gb/s, il secondo invece ha una GPU 32-core con memory bandwith di 400 Gb/s e supporta fino a 64GB di memoria unificata, il doppio rispetto alla controparte.

Il lancio è previsto la prossima settimana, con preordini già partiti ieri.