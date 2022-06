HDMI 2.1a, nuova revisione in arrivo: c'è un'utile miglioramento per i cavi più lunghi

Dopo avervi spiegato quale cavo HDMI comprare in base alle vostre esigenze, arriva oggi un nuovo aggiornamento della tecnologia HDMI 2.1: nello specifico, stiamo parlando della revisione "Amendment 1" dello standard HDMI 2.1a, che porta con sé una piccola novità che potrebbe rivelarsi utilissima per molti utenti.

HDMI 2.1a Amendment 1, infatti, supporta ora HDMI Cable Power anche per i cavi HDMI più lunghi, ovvero per i cavi HDMI attivi: in altre parole, anche i cavi HDMI di lunghezza superiore ad una manciata di metri ora potranno essere utilizzati per il trasporto di corrente elettrica tra un dispositivo sorgente e un device da alimentare, accanto ovviamente agli input e agli output audio-video.

Finora, l'acquisto di un cavo HDMI lungo diversi metri aveva degli svantaggi non indifferenti, poiché tutte le tecnologie legate all'"Ultra High Speed" per l'aumento del bandwidth e il trasferimento di energia tra sorgente e dispositivo collegato erano limitate solo ai cavi HDMI 2.1 più corti (o passivi), con una lunghezza massima di pochi metri. Comprando un cavo più lungo, infatti, era necessario affiancarlo ad un alimentatore separato dall'HDMI 2.1.

Stando a quanto riporta HDMI.org, invece, "HDMI 2.1a Amendement 1 aggiunge una nuova funzione: HDMI Cable Power. Con questa funzione, i cavi HDMI attivi possono trasferire corrente direttamente dal connettore HDMI, senza collegarsi ad un alimentatore separato. Ciò rende l'utilizzo e l'attacco dei cavi HDMI attivi più semplice, al pari di quello dei cavi HDMI passivi. Per usare la feature HDMI Cable Power è necessario possedere un cavo e una sorgente che la supportano. La combinazione assicura che il cavo HDMI attivo possa prelevare energia sufficiente dal connettore HDMI per attivare i suoi circuiti interni".

Al momento, comunque, nessun device supporta HDMI Cable Power, anche se non è improbabile che in futuro arrivino cavi e dispositivi compatibili con quest'ultimo. Intanto, comunque, potete dare un'occhiata alla nostra analisi sui cavi HDMI Premium.